وفاة آسيويين وإصابة ثلاثة إثر تدهور مركبتهم برأس الخيمة

لقي شخصان من الجنسية الآسيوية مصرعهما بعد تعرضهما لإصابات بليغة إثر وقوع حادث إنحراف ثم تدهور مركبتهم. فيما أصيب ثلاثة أشخاص من نفس الجنسية كانوا برفقتهم لإصابات وصفت بالبليغة في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً يشير المقدم وليد محمد كنفش رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل إلى ورود بلاغ فجر اليوم الثلاثاء يفيد بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات ووجود مصابين، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، حيث تبين خلال التحقيقات المبدئية إلى أن الحادث وقع بينما كانت المركبة تسير على جسر رأس الخيمة باتجاه منطقة النخيل بسرعة زائدة ولم يستطع السائق السيطرة عليها مما أدى إلى انحرافها داخل الدوار ثم تدهورها عدة مرات واستقرارها بالجزيرة المقابلة لإدارة الدفاع المدني باتجاه اليمين، وأسفر عن وفاة شخصان وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات بليغة. وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، كما تم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما لاتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد كنفش على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور من خلال اتباع قواعد المرور والقيادة بالسرعات المحددة لكل طريق تفادياً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من إصابات خطيرة نتيجة عدم تمكن السائق من السيطرة على المركبة.