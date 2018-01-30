3 سنوات حبساً لأوروبي احتال على صديقه بـ 1.37 مليون درهم

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس حكماً غيابياً بحبس أوروبي هارب من وجه العدالة مدة 3 أعوام، والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، لإدانته بخداع صديقه ابن موطنه، والاستيلاء منه على مليون و377 ألف درهم، بعد أن ائتمنه على استخراج رخصة تجارية، فأرسل له واحدة مزورة.

وجاء في تفاصيل الدعوى التي بدأت محكمة الجنايات النظر فيها قبل 5 أيام، أن الأوروبي الهارب زور صورة رخصة تجارية باسم شركة تم الاتفاق عليها مع الضحية، صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، واستعمل المستند المزور بأن أرسله للمجني عليه عن طريق البريد الالكتروني محتجا بالبيانات الواردة فيه مع علمه بتزويرها، قبل أن يختلس لنفسه المبلغ المذكور العائد للضحية.

وبحسب إفادة المجني عليه، فإنه اتفق في العام 2013 مع صديقه المدان بإلغاء رخصة تجارية لشركته في دبي، وإعادة فتحها في أبوظبي بالاسم التجاري عينه، وحول له مبالغ مالية على دفعات بلغت قيمتها مليوناً و 377 ألف درهم لإتمام إجراءات الرخصة الجديدة، إلا أن صديقه لم يقم بإجراءات الإصدار، وإنما أرسل له صورة رخصة تجارية صادرة من أبوظبي عبر بريده الالكتروني صادرة في شهر يناير 2016.

وأضاف المبلغ انه بمراجعة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تبين له أن الرخصة مزورة.

معاقبة محتال

وفي قضية ثانية، حكمت المحكمة على زائر أفريقي بعقوبة الحبس عاماً، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، لثبوت تورطه بالاحتيال على آسيوي واستدراجه إلى شقة مستأجرة، وحجزه فيها، قبل الاستيلاء بالقوة على بطاقته الائتمانية وسرقة 30 ألف درهم منها، بالاشتراك مع متهمين هاربين.

وقالت النيابة: إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما حجز مع آخرين المجني عليه بطريق الحيلة واستعمال القوة والتهديد بالقتل بأن أعدوا شقة لاستدراجه بغرض سرقته وابتزازه، وأنشأوا صفحة على موقع للتواصل الاجتماعي باسم فتاة «تواصلت معه» واستدرجته إلى الشقة، ليتفاجأ بعد دخوله إليها بانقضاض المتهم ومعاونين عليه، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن يقيدوا يديه ويهددوه بالقتل ويسرقوا بطاقته الائتمانية ويسحبوا من حسابه 30 ألف درهم بعد إجباره على الإفصاح عن الرقم السري لـ«البطاقة».