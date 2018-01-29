5174 إنذاراً و1047 مخالفة لمنشآت غذائية في عجمان خلال العام الماضي

أسفرت حملات التفتيش التي نظمتها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال العام الماضي عن مخالفة 1047 منشأة غذائية عاملة في الإمارة لعدم التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية لممارسات الأعمال، كما تم إنذار 5174 منشأة غذائية أخرى ومنحها فترة لتعديل أوضاعها وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة نشاط محلات بيع المواد الغذائية؛ بهدف وصول جميع المواد الغذائية للمستهلكين بصورة صحية وسليمة.

وبلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة بخصوص عمل المنشآت الغذائية خلال نفس الفترة 881 شكوى، بينما شهد عام 2016 تحرير 857 مخالفة لمنشأة غذائية وإنذار 4693 منشأة.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان» إن الحملات التي نظمتها الدائرة خلال العام الماضي جاءت بهدف إلزام العاملين في مجال تداول الأغذية، بالاشتراطات الصحية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية من أجل حماية المستهلكين، مشيراً إلى أن تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة وتدريب أكثر من 2798عاملاً في قطاع تداول الأغذية خلال العام الماضي أدى إلى رفع نسبة الوعي بأهمية الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأفاد أن برنامج عجمان للصحة العامة يهدف إلى رفع مستوى الصحة العامة في المنشآت الغذائية والصحية بالإمارة وتطبيقاً لقانون سلامة الغذاء الاتحادي بشأن تطبيق أنظمة «الهاسب» للمنشآت الغذائية وتطبيقاً للأمر المحلي رقم 1 لعام 2015 بشأن الصحة العامة في إمارة عجمان، والأمر المحلي رقم 4 لعام 2010 بشأن تدريب وتأهيل العاملين في المنشآت الصحية والغذائية، حيث أسس هذا البرنامج بدعم من شركة عالمية وفق أفضل الممارسات العالمية في نظم الإدارة والتدريب والتدقيق ومنح الشهادات بما يتناسب مع مختلف القطاعات المؤسسية الخاضعة للرقابة الغذائية والصحية.

وأشار إلى أن برنامج عجمان للصحة العامة يقوم بتدريب وتأهيل العاملين بالمؤسسات الخاضعة للرقابة الغذائية والصحية بالإمارة، يليها تطبيق أنظمة الصحة والسلامة الغذائية على هذه المؤسسات، ثم التدقيق الشامل على هذه المؤسسات للتأكد من مدى المطابقة، وأخيراً تمنح المؤسسة المطابقة شهادة تشير إلى تطبيقها أفضل الممارسات.

وأوضح الحوسني أن العام الماضي شهد اعتماد 18 مؤسسة تعمل في مجال تداول الأغذية، وبلغ عدد المتدربين 2798 عاملاً وفق برنامج عجمان للصحة العامة، بينما شهد عام 2016 اعتماد 10 مؤسسات غذائية وتدريب 1235 عاملاً، كما تم إجراء 596 زيارة تقييم ودعم من القائمين على برامج المؤسسات الغذائية.

رقابة صحية

وعن أسباب زيادة نسبة المخالفات والإنذارات العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، أكد الحوسني أهمية إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية من خلال تنظيم الحملات التفتيش التي تسفر عن وجود مخالفات للأنظمة الصحية المطلوب توافرها من أجل سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، كما يتم تنظيم حملة التفتيش الوقائية التي تنظم عادة قبيل حلول شهر رمضان الكريم والتي أسفرت عن العديد من الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة للتعريف بخطورة المخالفة وأبعادها على المنشأة والمستهلك ولمنع تكرار المخالفة.

وشدد الحوسني على أهمية التزام أصحاب المؤسسات الغذائية بجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وفق برنامج عجمان للصحة العامة ولسلامة الأغذية والالتزام بالمعايير المطلوبة، كما أرجع زيادة عدد شكاوى المستهلكين إلى ارتفاع نسبة الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع إضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية في الإمارة وزيادة عدد المنشآت الغذائية، مؤكداً أنه يتم متابعة جميع الشكاوى وحلها بأسرع وقت ممكن لسلامة المستهلكين.