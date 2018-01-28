30 ألف مكالمة «مزعجة» تلقاها «مركز التحكّم» بشرطة أبوظبي في 2017

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات عن أبرز المكالمات المزعجة التي تلقاها خلال العام الماضي، ومنها اتصال من أطفال يطلبون وجبات غذائية وآخرون يسألون عن كيفية استخدام التطبيقات الذكية والألعاب.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المركز تلقى العام الماضي 2017 على إمارة أبوظبي نحو 30 ألفاً و594 مكالمة إزعاج.

وقال العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إن بعض المكالمات الهاتفية «غير المصّـنفة» ضمن عمل خدمة 999، قد تشغل الموظفين العاملين في غرفة العمليات، وتصبح عائقاً في الاستجابة بأقصى سرعة للبلاغات الطارئة.

وأفاد بأن إجمالي المكالمات التي تلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي عبر مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بلغت مليونين و576 ألفاً و231 مكالمة عبر هاتف الطوارئ (999) على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي 2017.

وأوضح أن مركز القيادة والتحكم تجاوب سريعاً مع نحو 5 آلاف و559 مكالمة شهرياً، وردت من متصلين يواجهون مشكلة في إخراج مركباتهم من المواقف العامة، وأخرى تابعة للبنايات السكنية، بسبب إغلاقها من مركبات أخرى في مناطق متعددة بأبوظبي، والعين والظفرة.

ودعا العميد المسكري إلى التواصل مع مركز القيادة والتحكم، عبر هاتف الطوارئ (999)، وتقديم المعلومات الصحيحة والوصف الدقيق لأماكن البلاغات ليتم التعامل معها على وجه السرعة.