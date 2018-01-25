«مجتمعية شرطة رأس الخيمة» تنجز 39 مبادرة العام الماضي

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 39 مبادرة متنوعة داخلية وخارجية خلال العام المنصرم 2017 من «عام الخير» بهدف المساهمة الفاعلة في إنجاح عام الخير تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وتفعيلاً للمسؤولية المجتمعية، كما قامت بتنفيذ نحو 31 فعالية وبرنامجاً خاصاً بحقوق الإنسان استفاد منه نحو 33.624 مستفيداً، وقامت بتوزيع نحو 26,635 بروشوراً توعوياً وتثقيفياً للجمهور.

وقال العقيد أحمد محمد بن جمعة مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة: إن ما حققته الإدارة من تميز ونجاحات متتالية عاماً تلو الآخر، إنما يأتي نتاج الجهود الحثيثة التي بذلت لمنتسبيها لتحقيق التميز، موضحاً أن ما يتم منحه للإدارة من اهتمام ومتابعة من وزارة الداخلية واللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة من توفير البيئة المحفزة للعمل وفق أفضل المعايير دفعهم دوماً إلى التطوير والتحسين المستمرين للخدمات التي من شأنها رفع مستوى الأداء الشرطي، مؤكداً أن الشرطة المجتمعية إدارة تشارك الجميع فعالياتهم وأنشطتهم المتنوعة والمختلفة على مدار العام وتقدم لهم العديد من التوعية والتثقيف في مختلف المجالات والتخصصات بهدف نشر الوعي المجتمعي حول الظواهر الأمنية، مشيراً أن المجتمع عنصر مهم في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على استقراره ومكتسباته بأن يكونوا شركاء في تحقيق وبلوغ هذا الهدف، فأمن المجتمع مسؤولية الجميع، وأن دور الشركاء مهم في إيصال مختلف الرسائل التوعوية.