69 ألف مخالفة ارتكبها مستخدمو الحافلات العامة في دبي 2017

بلغت مخالفات مستخدمي الحافلات العامة في دبي 69 ألفاً و192 مخالفة خلال العام الماضي، وتصدر بند مخالفة استخدام وسائل النقل العام ومرافق وخدمات المواصلات التابعة لها أو دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون دفع التعرفة المحددة أكثر مخالفة تم تحريرها بواقع 51 ألفاً و 100 مخالفة.

وقال عبد الله المهري مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: إن 73% من الأشخاص الذين تمت مخالفتهم كان بسبب تقاعسهم عن سداد رسوم الحافلات أو بسبب عدم توفر رصيد كاف في بطاقتهم أو لتجنبهم ختم البطاقة وهي مخالفات صريحة نص عليها القانون، ويستحق مرتكبها تحرير مخالفة له، مشيراً إلى أن دفع الرسوم في وسائل النقل الجماعي أمر متعارف عليه، وليس بالجديد على الأشخاص بل هو مطبق في جميع دول العالم.

وأوضح أن مخالفات الأكل والشرب في الأماكن المحظور الأكل والشرب فيها، وترك المخلفات جاء بالمرتبة الثانية من حيث أكثر المخالفات تكرراً، بواقع 7400 مخالفة، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود اللوحات الإرشادية الإلكترونية والملصقات في كل وسائل النقل الجماعي ومرافق المواصلات إلا أن المخالفات ما زالت تتكرر.

رقابة

وأشار المهري إلى أن الهيئة وضعت خطة للرقابة على وسائل النقل الجماعي لمكافحة ظاهرة التهرب من دفع التعرفة، والحد من المخالفات الأخرى، التي يرتكبها مستخدمو هذه الوسائل وخصوصاً الحلافات، حيث يتم توزيع المفتشين ضمن مجموعات وحسب الخطة سنوية للتفتيش، وتقوم هذه المجموعات بالتفتيش على مدى 24 ساعة طوال الأسبوع، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية بشكل شهري للحد من عدد المخالفات التي يرتكبها المستخدمون.

وأوضح أن جميع الركاب بحاجة إلى شراء بطاقات نول قبل الصعود إلى الحافلات. وتتوافر هذه البطاقات في كل منافذ هيئة الطرق والمواصلات إلى جانب بعض مواقف الحافلات ومحطات مترو دبي، ويتعين على المستخدم تمرير البطاقة على جهاز المسح في بداية الرحلة، ونهايتها من أجل ضمان دفع الرسوم الصحيحة، مشيراً إلى أن في حال تم اقتطاع مبلغ أكبر من التعرفة المطلوبة، يمكن للمستخدم الاتصال بهيئة الطرق والمواصلات على الرقم المجاني 9090-800 وتسجيل شكوى بذلك، وفي حال ثبتت صحة الشكوى، سوف يتلقى المشتكي رسالة نصية قصيرة أو اتصالاً هاتفياً، ويمكنه بعد ذلك استعادة المبلغ المخصوم أوتوماتيكياً من أجهزة المواقف، من خلال وضع بطاقة نول في المكان المخصص لها، ليعاد المبلغ المستحق إلى حساب البطاقة.