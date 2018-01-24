شرطة دبي تُنقذ بحّاراً جنح مركبه مقابل مدخل الخور

أنقذت فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، بحاراً آسيوياً، جنح مركبه الكبير من نوع «تك» نحو الكاسر الصخري، المقابل لمدخل خور دبي بمسافة ميل بحري تقريباً.

وأوضح المقدم علي القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ، وبتوجيهات من اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بالجاهزية التامة والعمل بروح الفريق الواحد، للتعامل مع أي حوادث بحرية، تعاملت مع الحادث، بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة دبي، بلاغاً في 9:27 من صباح الأحد الماضي، يفيد بوجود طلب استغاثة من شخص في عرض البحر.

وأشار إلى أن شرطة دبي، أرسلت قاربين من قسم الإنقاذ البحري، أحدهما دورية مشتركة، وتم التواصل مع طالب الاستغاثة، وتبين أنه آسيوي، وينتابه شعور بالخوف، لارتفاع الأمواج وجنوح مركبه نحو صخور الكاسر.