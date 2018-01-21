شرطة دبي تُنقذ عائلة جنح زورقها في الخليج التجاري

أكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ، تعاملت مع جنوح زورق عائلي أسفل جسر معبر الخليج التجاري في منطقة الفستيفال سيتي، ونقلت عائلة مكونة من 4 أفراد كانت على متنه إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن أحد أفراد العائلة تعرض إلى إصابات بسيطة جراء جنوح الزورق ونُقل إلى أقرب مركز إسعاف بعد تلقي الإسعافات الأولية.

وأوضح المقدم النقبي أن الحادث وقع الساعة الثامنة مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن زورق فريق الإنقاذ البحرية في دورية مشتركة مع الأمن البحري لمركز شرطة الموانئ انتقل على الفور إلى مكان الحادث حيث تبين أن الزورق جنح إلى المياه الضحلة أسفل جسر معبر الخليج التجاري مع وجود مصاب بين أفراد العائلة.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ عمل في بادئ الأمر على التأكد من سلامة أفراد العائلة، ثم نزل إلى مياه البحر وقام بنقل الرجل المصاب إلى أقرب نقطة إسعاف لتلقي العلاج، وحرص على إخراج العائلة إلى بر الأمان والاطمئنان على سلامتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريق الإنقاذ عمل أيضاً على المساعدة في إخراج الزورق الجانح من المياه الضحلة.

وأكد المقدم النقبي أن سبب جنوح الزورق يعود إلى عدم استخدام الممر الرسمي والمعتمد أسفل الجسر، وإنما استخدام الممر المتواجد أقصى يمين الجسر في وقت حدوث جزر للمياه وانحسارها، حاثاً سائقي الزوارق ووسائل النقل البحرية إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين خلال التنقل، ومتابعة النشرات الجوية على الدوام قبل ارتياد البحر، والتأكد من سلامة الوسيلة البحرية التي يتملكونها وجميع أجهزة السلامة والاتصال، وعدم الاقتراب من الحدود الصخرية، والتركيز على مسار المجرى المائي أثناء الابحار.

كما ودعا المقدم النقبي الجمهور الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.