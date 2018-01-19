مصرع آسيويين وإصابة أربعة بينهم مواطنان بحادث سير في رأس الخيمة

لقي شخصان من الجنسية الآسيوية مصرعهما وأصيب مواطنان وآسيويان آخران بإصابات متفاوتة بعد تعرضهم لحادث تصادم بين مركبتيهما بأحد الطرق في إمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة ( 11:30 مساء أمس ) يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين خلال المعاينة الاولى وقوع الحادث المذكور نتيجة تصادم المركبتين على الطريق الدائري الجديد الذي لم يفتتح رسمياً ولا توجد به إنارة وغير معتمد إلى الآن، وأدى الحادث إلى مصرع سائق المركبة الآسيوي (46 عاماً) والراكب من نفس الجنسية (32 عاماً) وإصابة آسيويين آخرين كانا برفقتهما بإصابات متوسطة وبسيطة، بينما أصيب سائق المركبة الأخرى إماراتي الجنسية (21 عاماً) بإصابات متوسطة وإصابة الراكب إماراتي الجنسية (39 عاماً)، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثتين للمستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، في حين تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال العميد الحميدي إن شرطة رأس الخيمة سبق ونبهت وتوجد اللوحات الارشادية التي تحذر من ارتياد الطريق الجديد الذي لم يفتتح ولم يعتمد إلى الآن ووجه الحميدي السائقين بضرورة الانتباه للطريق وعدم التجاوز الخاطئ الذي يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات والوفيات، ونبه إلى الأخذ بالحيطة والحذر والتأكد من خلو الطريق واحترام حقوق الآخرين والالتزام بالقواعد المرورية الكفيلة بسلامتهم وسلامة الجميع من مستخدمي الطريق.