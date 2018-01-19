حادث مروري يكشف لوحة أرقام مزوّرة في مركبة خليجي

تمكنت شرطة أبوظبي مؤخراً من ضبط سائق مركبة خفيفة، تسبب في وقوع حادث صدم مروري بأبوظبي باستخدام لوحة أرقام مزورة وهروبه من المكان.

وأظهرت التحقيقات أن السائق (خليجي 24 سنة) عمل على نقل لوحة الأرقام من مركبة إلى أخرى، مرتكباً جريمة ينصّ عليها القانون، حيث تم إحالته إلى الجهات القضائية استكمالاً للإجراءات القانونية.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط السائق وحجز المركبة، بعد تلقي البلاغ عن وقوع الحادث المروري.

وأكد تطبيق عقوبات على قائدي المركبات الذين يقومون بتزوير لوحات المركبات، بهدف التحايل على الرادارات، موضحاً أن تغيير مواصفات المركبة، أو الهروب من مواقع الحوادث المرورية، يعتبر مخالفاً لقانون السير والمرور، يستوجب المساءلة والعقوبة.

ودعا السائقين إلى التأكد من صلاحية لوحات مركباتهم، ووضوح أرقامها، وعدم تعرضها إلى أي تشويه أو طمس، وتغييرها في حالة حدوث أي تلف فيها.

عقوبة

وأوضح أن المادة رقم 49 في عقوبات جرائم السير والمرور تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: «اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة»، و«تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله»، و«استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها» و«نقل لوحة أرقام من مركبة إلى أخرى من دون موافقة سلطة الترخيص».