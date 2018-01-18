يشكو زوجته لتواجدها مع عشيقها وتعاطيها المخدرات

كشفت النيابة العامة امام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تقدم عربي ببلاغ الى الشرطة بحق زوجته أفاد فيه بتواجدها في أحد الفنادق برفقة عشيقها وهو طالب جامعي من الجنسية عينها، وممارستهما الرذيلة وتعاطي المواد المخدرة معه.

وذكرت النيابة ان الشرطة انتقلت الى المكان المذكور بعد التأكد من صحة البلاغ، وداهمت الغرفة التي تتواجد فيها الزوجة مع عشيقها، وضبطتهما وهما في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهما المواد المخدرة التي حصل عليها "العشيق" من اخيه وسهل تعاطيها للزوجة دون مقابل.

ولدى إلقاء القبض على الزوجة، أقرت بممارستها الرذيلة مع العشيق، إضافة إلى أنها قامت بهذا الفعل في مرات سابقة وبرضاها، إضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، بما فيها مادة تناولتها بموجب وصفة طبية، فيما كانت تحصل على المواد المخدرة الاخرى من العشيق.



ووجهت النيابة العامة الى العشيق تهم هتك عرض الزوجة بالرضا وممارسة الفاحشة معها، وتهمة تسهيل تعاطيها المخدرات، اضافة الى تهمة التعاطي، فيما تمت احالة الزوجة الى محكمة الجنح للنظر في قضيتها.