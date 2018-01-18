5 سنوات سجناً لـ 4 متعاطي مخدرات

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بسجن 4 متعاطين من جنسيات عربية وخليجية لمدة 5 سنوات بعد إدانتهم بخطف تاجر مخدرات، كانت محكمة أبوظبي الاتحادية قد أصدرت في حقه حكماً بالسجن المؤبد.

وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول لمدة عامين عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع، لمدة 6 أشهر عن التعاطي و6 أشهر عن حيازة المشروبات الكحولية، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى القضاء بوصف أنهم خطفوا (تاجر المخدرات)، وذلك باستعمال القوة بأن اقتادوه عنوة إلى داخل سيارة المتهم الأول وقيدوا حريته، وقاموا بالتقاط صور شخصية له، ثم أخلوا سبيله في مكان غير مأهول بالمارة.

وفور إخلاء سبيله أبلغ الجهات الأمنية بواقعة الخطف، لتقوم الجهات الأمنية بضبط المتهمين والتحقيق معهم، ومن ثم ضبط تاجر المخدرات بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن شاهد الإثبات (رجل التحريات) أوضح في أقواله أن التحريات السرية التي أجريت على المجني عليه (تاجر المخدرات)، بينت أنه يتاجر في المؤثرات العقلية وأنه تحصل من المتهمين من الأول إلى الرابع على مبالغ نقدية نظير شرائهم منه مؤثرات عقلية إلا أنه لم يقم بإعطائهم إياها فقام المتهمون بخطفه لإجباره على إعطائهم تلك الحبوب المخدرة أو استرداد ثمنها.

وأضاف: بتفتيش سيارة المتهم الثاني عثر بها على عدد من زجاجات الخمر وكيس بلاستيكي به بعض الحبوب، وأن الحافظة التي عثر عليها بمكان الواقعة تعود إلى المتهم الخامس والتي تحتوي على عدد من الحبوب.

ونوّه تقرير قسم التحاليل الكيميائية بأن الحبوب المعثور عليها تحتوي على مؤثر عقلي، وأن العينة الخاصة بالمتهمين الخمسة تحتوي على آثار لمؤثرات عقلية.