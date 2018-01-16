خلافات عائلية تقود آسيوياً لقتل ابن عمه بالمنشفة

حدّدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، يوم 31 من الشهر الجاري، للحكم في قضية شاب من الجنسية الآسيوية متهم بقتل ابن عمه بمنشفة نتيجة لشجار وقع بينهما.

وتشير أوراق القضية إلى تلقي شرطة رأس الخيمة بلاغاً يفيد قيام المتهم بقتل ابن عمه خنقاً مستخدماً منشفة المجني عليه، وأعترف المتهم خلال سير التحقيقات بقيامه بالجريمة وذلك إثر مشاجرات عديدة وقعت بينهما في السابق نتيجة لخلافات أسرية لم يستطيعا تجاوزها خلال الإقامة معاً داخل المسكن الخاص بالشركة التي يعمل بها المتهم والمجني عليه.