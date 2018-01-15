اطلاق سراح عامل ارتكب جريمة قتل بشعة

وافقت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس على إطلاق سراح عامل آسيوي ارتكب جريمة قتل بشعة بحق زميله في العام 2001، بعد تقدمه بطلب إلى هيئة المحكمة للإفراج عنه لحسن سيرته وسلوكه خلال المدة التي قضاها بالسجن.

وأثبت العامل المدان في التقرير الذي سلمه للمحكمة حسن سيرته وسلوكه، وصلاح أمره مع عدم ارتكابه أي مخالفة للوائح والأنظمة في السجن، من باب الندم والتوبة، وهو ما أكدته المحكمة في منطوق حكمها.

كما اعتنق العامل الإسلام داخل المنشآت العقابية والإصلاحية بعد نحو عامين من إيداعه السجن. وكان العامل قتل زميله في فيلا تحت الإنشاء بدبي، مستغلاً تفرده به، ومستخدماً أداة صلبة ضربه بها على مواطن قتل جسده، قبل أن يلقي بجثته من الطابق الثاني للفيلا.