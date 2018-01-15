استغل «سكرها» فاحتال عليها واغتصبها في مركبته

قالت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، إن مفتشاً عربياً واقع بالإكراه مصففة شعر نسائية عربية داخل مركبته للتحقيق معها لتعاطيها المشروبات الكحولية.

وذكرت النيابة في ملف الدعوى أن المتهم البالغ من العمر 23 عاماً، أوقف سيارة أجرة كانت تستقلها المجني عليها واثنان من أصدقائها، مدعياً بأنه من أفراد التحريات، طالباً منها تسليمه هويتها، ثم الركوب معه في مركبته لنقلها إلى مركز الشرطة بحجة أنها «سكرانة».

وأوضحت النيابة أن المتهم خطف المصففة وتوجه بها إلى منطقة رملية مظلمة قريبة من مقر سكنها في القصيص، وهناك راح يعتدي عليها بالضرب ويهددها بالسجن قبل أن يتمكن من اغتصابها.

أقوال

وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة، وبينما كانت عائدة إلى منزلها من مرقص، تفاجأت بالمتهم، وأقر لها وللسائق ولصديقيها، بأنه من أفراد التحريات، قبل أن يطلب منها الركوب معه في سيارته بحجة سكرها، لنقلها إلى مركز الشرطة.

وأضافت أن المتهم نقلها الى منطقة رملية مظلمة قريبة من مقر سكنها، وهناك قام بمواقعتها داخل المركبة «كرهاً عنها».

وبحسب شهادة شرطي قام بالضبط ، فإن المتهم أقر بالاتفاق معها على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ من المال، ثم توجه بها خلف البناية التي تقطنها، ومارس الفاحشة معها، قبل أن يهرب دون أن يدفع لها المبلغ المتفق عليها.