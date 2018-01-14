إنقاذ 6 عمال سقط عليهم سور منزل بعجمان

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان بمساندة فرقة دفاع مدني الشارقة، من إنقاذ 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والأفريقية ، تعرضوا لإصابات مختلفة، أثر سقوط عليهم سور منزل بمنطقة الحميدية 2، ونقلوا على الفور إلى مستشفى الشيخ خليفة في إمارة عجمان وإمارة أم القيوين.

وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12 صباح اليوم يفيد بسقوط سور منزل يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على عدد من العمال أثناء قيامهم بعملية حفر خلف المسكن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ من مركز الدفاع المدني الجرف والإدارة والصناعية والاسعاف الوطني والشرطة إلى موقع الحادث.



وأشار جميرا إلى أن استجابة فرق الدفاع المدني للبلاغ ساهمت في إخراج العمال من تحت السور ونقلهم إلى المستشفى في وقت زمني قصير ، مثمناً جهود الفرق المشاركة وتعاملها مع الحادث بكل دقة واحترافية، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.

وناشد جميرا شركات مقاولات البناء بضرورة الالتزام بشروط إجراءات السلامة و الوقاية في المواقع الإنشائية حفاظاً على سلامة العمال.