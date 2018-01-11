تحذير من التعامل مع الباعة الجائلين في الشارقة

دعا العميد سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة إلى عدم التعاون مع الباعة الجائلين والمتسولين الذين يتمركزون حول الميادين والإشارات الضوئية والابتياع منهم، مؤكداً أن عمليات المتابعة والضبط التي تقوم بها الشرطة بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة مستمرة، ويتم ضبط المئات، واصفاً هذه المسألة بأنها مؤرقة خاصة وأن غالبية من يقومون بها من الفئة المخالفة لأنظمة الإقامة في الدولة.

خطورة

وقال: إن الخطورة تكمن أحياناً في تجاوب وشراء أفراد المجتمع من هذه الفئة التي قد تبيع منتجات غير صحية وتشكّل خطراً على الصحة العامة كالماء مثلاً، مشيراً إلى أنه في حال وقوع مضاعفات للمشتري أو تعرضه للاحتيال لا يمكن ملاحقة هذا الشخص لأنه غير معروف، موضحاً أن البعض يقوم بعملية الشراء أو إعطاء المال بغرض المساعدة، مهيباً بهم التوجه إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات لمستحقيها بصورة واضحة.

وطالب القائد العام لشرطة الشارقة بالوعي وأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع البائعين الجائلين أو المتسولين، مشيراً إلى أن لدى الشرطة إحصائيات بأعداد كبيرة تم ضبطها، وأن تعاون أفراد المجتمع يساعد الشرطة في أداء مهامها سواء من ناحية الإبلاغ الفوري الذي يتبعه تحرك أفراد الشرطة، أو من خلال عدم الاستجابة لهم بالشراء منهم أو التبرع لهم بمبالغ مالية على سبيل الصدقة.