أوهم طفلة بتعليمها اليوغا فهتك عرضها

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس، شاباً آسيوياً بتهمة هتك عرض طفلة عربية تبلغ من العمر 9 سنوات في محل ألعاب في مركز تجاري بعد إيهامها بأنه سيعلمها رياضة اليوغا.

ودلت التحقيقات في هذه القضية أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها داخل المحل بالرغم من أن والديها كانا متواجدين في المكان.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة إن المتهم حضر إليها داخل محل الألعاب مستغلاً انشغال والديها في حديث بينهما، وطلب منها المشي معه وتعليمها رياضة اليوغا، فوقف خلفها ورفع يديها الى الأعلى وامسكها بخاصرتها ليوهمها بأنه جاد في تعليمها هذه الرياضة قبل أن يهتك عرضها.

وأضافت الطفلة أنها هربت منه وتوجهت الى والديها وأخبرتهما بالواقعة، بعدما شعرت بأنه يقوم بفعل يخدش شرفها وطفولتها، ليصار الى إبلاغ الشرطة وإلقاء القبض عليه وتحويله الى القضاء.