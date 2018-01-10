وفاة 3 مشجعين مواطنين أثناء عودتهم من الكويت

توفي 3 مواطنين إماراتيين وأصيب اثنان آخران من مشجعي المنتخب الإماراتي أول من أمس، في حادث مروري مأساوي على طريق الكويت - الدمام، أثناء عودتهم إلى أرض الدولة، بعد حضورهم مباراة المنتخب في بطولة كأس الخليج.



ولقي الشباب عبد الرحمن الحربي من إمارة رأس الخيمة، ومحمد المزروعي وأحمد الحمادي من إمارة أبوظبي، حتفهم خلال الحادث، كما أكدت مصادر أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بين السعودية والإمارات لنقل جثامين المتوفَّين عبر طائرة خاصة، إذ وصلت جثامينهم يوم أمس إلى الإمارات وتمت إجراءات الدفن، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال علاجهم.



وأفادت المصادر أن 5 مواطنين كانوا خلال عودتهم من الكويت براً عن طريق السعودية يستقلون مركبتين وخلال الرحلة وقع الحادث مروري بين المركبتين، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.



«البيان» التقت ذوي عبد الرحمن الحربي (19 عاماً، طالب في كلية التقنية العليا، السنة الثانية)، الذي وصفته شقيقته «أم حمدان بقولها: «كان مرحاً ومحباً للجميع، وهو الابن التاسع من بين 4 أشقاء و5 شقيقات، وكان مولعاً بكرة القدم وبتشجيع المنتخب الوطني».



ولفتت أم حمدان إلى أن آخر اتصالين كانا مع والده للاطمئنان عليه، ومع أحد أفراد الأسرة الذي نصحه «بأن لا يسرع في القيادة»، ليجيبه قائلاً: «لا توصي حريص». وكانت قد شيعت جنازته ظهر أمس بمسجد الشيخ زايد بحضور مئات المشيعين.



