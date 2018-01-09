الدفاع المدني يسيطر على حريق في صناعية الجرف بعجمان

شب حريق ظهر اليوم في منطقة الجرف الصناعية بعجمان وهرعت إلى موقع الحريق سيارات الاطفاء والإسعاف.

وأفاد العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بأنه بتعامل رجال الاطفاء والإنقاذ مع الحادث.

وسيطرت فرق دفاع مدني عجمان على الحريق في زمن قياسي من دون تسجيل أي إصابات بشرية ولازالت الفرق تجري عمليات التبريد.