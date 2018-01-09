ينتحلون صفة رجال أمن بهدف السرقة

قررت محكمة جنايات أبوظبي أمس تأجيل قضية سرقة بالإكراه وانتحال صفة ضباط شرطة الى جلسة 23 يناير. ونظرت المحكمة القضية المتهم فيها 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية شكلوا فيما بينهم عصابة للسرقة بالإكراه، حيث انتحلوا صفة ضباط من التحريات ودخلوا أحد مراكز التدليك وقاموا بتقييد المجني عليهم وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وأحضر المتهمون من محبسهم، بينما تغيب المتهم الخامس في القضية، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة اليهم بتشكيل عصابة فيما بينهم وارتكاب جنايات السرقة بالإكراه واحتجاز المجني عليهم داخل غرف مغلقة والادعاء بأنهم من إدارة التحريات، وانتحال صفة ضباط شرطة، بالإضافة الى سرقة هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية من المجني عليهم. وأنكر المتهمون ما وجّهته النيابة العامة لهم من اتهامات. وقررت المحكمة تأجيلـ القضيــة الــى جلســة 23 ينايـــر لإحضــار المتهم الخامس، والدفاع.