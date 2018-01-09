إنذار 45 صالوناً وضبط 1046 مادة مخالفة في أبوظبي

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
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وجّه مركز بلدية المدينة في بلدية مدينة أبوظبي 45 إنذاراً لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، إلى جانب ضبط 1046 من المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية، كما حرر 4 مخالفات قضائية، وذلك خلال سلسلة من حملات التفتيش التي نفذها المركز في أبوظبي.

وأفادت البلدية أن الحملات شملت التفتيش على مراكز وصالونات التجميل النسائية ومحلات بيع مستحضرات ومستلزمات التجميل وصالونات الأطفال، إضافة إلى النوادي الصحية النسائية، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية والتوعوية التي قام بها المفتشون على هذه المراكز والصالونات 686 زيارة تم خلالها ضبط 1046 مادة منتهية الصلاحية ومخالفة وضارة كالحناء السوداء والحناء الصينية، وتوجيه 45 إنذاراً.

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