يخبّئ 23 ألف كبسولة مخدرات في طرد بريدي

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس زائراً عربياً في الثلاثينيات من عمره بتهمة استيراد 23 ألفاً و226 كبسولة مؤثر عقلي عبر طرد بريدي قادم من دولة آسيوية.

وشهد ضابط جمارك بتحقيقات النيابة العامة بورود طرد بريدي من دولة آسيوية منتصف أكتوبر الماضي باسم المتهم، وبعرضه على جهاز كشف الأشعة تبين احتواؤه على «أدوية مراقبة» تم إخفاؤها تحت مفارش أطفال، فيما أفاد ضابط آخر في التحقيقات بانتقاله ومجموعة من أفراد مكافحة المخدرات إلى موقع شركة الشحن في دبي، وهناك تمت مشاهدة المتهم الذي ألقي القبض عليه وأنكر صلته بالطرد، ليصار إلى اقتياده إلى الإدارة العامة لمكافحة.

وأشار الشاهد نفسه إلى أن المتهم دخل الدولة قبل عدة أيام من واقعة الدعوى عن طريق مطار الشارقة الدولي وسكن في إمارة رأس الخيمة واشترى رقم اتصال محلياً، مثلما تبين لدى البحث في سجل هاتفه تلقيه اتصالات من الدولة التي استورد منها الطرد، «الأمر الذي لا يترك مجالاً للشك أنه حضر للدولة من أجل استلام الشحنة وانتظار التعليمات الخارجية بقصد ترويجها أو غيره من المقصود».

كما ذكر أن المتهم حاول الهرب من الأجهزة الأمنية أثناء تواجده في مقر شركة الشحن لاستلام الطرد إلا أنه لوحق وألقي القبض عليه.