شرطة عجمان تُعيد مبلغاً مالياً لأحد أصحاب الهمم عبر «في خدمتكم»

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغاً مالياً لأحد أصحاب الهمم عقب تقديم إجراءات خدمة البلاغ الجنائي في منزله ضمن مبادرة «في خدمتكم».

وأوضحت النقيب فاطمة عبيد الشامسي مدير فرع الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان أن مركز شرطة المدينة تلقى بلاغاً موجهاً من رفعت الحاج نقد الله من الجنسية السودانية وتوجه إليه رجال الشرطة تسهيلاً وعوناً له بتقديم اجراءات خدمة البلاغ الجنائي في منزله وأفاد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص عليه دين له بمبلغ من المال وقد تجاهله واختفى عنه بعد أن استلم منه شيكاً بقيمة مبلغ الدين مرتجعاً من البنك لعدم توفر الرصيد.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكن رجال الشرطة من ضبط صاحب الشيك المرتجع واسترجاع المبلغ المستحق عليه.