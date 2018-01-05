مخالفات

ضبط 67 محلاً مخالفاً في رأس الخيمة ديسمبر الماضي

المصدر:
  • رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح
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كشفت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة عن ضبط 67 محلاً مخالفاً للقوانين والاشتراطات الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد القيام بتنفيذ 311 جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش 862 محلاً تجارياً، ومصادرة 25 كيلوغراما من المواد التجميلية، و17.5 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، يعمل مفتشو الصحة بالبلدية لتطبيق البرامج واللوائح على المنشآت التجارية والغذائية كافة، والتصدي بحزم لأي مخالفات تمس صحة المواطن والمقيم، مشيرة إلى ضبط 67 محلاً مخالفاً للقوانين والاشتراطات الصحية، وتحرير 13 إنذاراً وإلزام أصحابها بالتعهد وعدم تكرار المخالفات، كما تم تغريم 67 محلاً، وحجز 9 مركبات.

 

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