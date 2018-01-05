قتلاه وألقياه في صندوق سيارته

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي محمود بابكر قضية قتل عمد ارتكبها آسيويان بحق سائق تاكسي في المنطقة الصناعية السادسة، وقررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة فبراير المقبل لحين ورود موقف أولياء الدم.

وعثر على المجني عليه في صندوق السيارة التي يعمل عليها في المنطقة الصناعية السادسة بعد أن تعرض للطعن بأداة حادة في اكثر من مكان في جسمه، وتم الاستدلال على مكانه من خلال تحديد موقع الهاتف الذي كشف أن سيارة الأجرة التي يعمل عليها متوقفة في ساحة ترابية في المنطقة الصناعية السادسة، حيث تبين وجو اثار دماء داخلها وبفتح صندوق السيارة الخلفي عثر على القتيل وعليه اثار طعنات وهو مسجى على جانبه الأيمن ويده تحت رأسه.

وقال شقيق القتيل الذي حضر الجلسة إن أخيه متزوج وأب ولا يعرف المتهمين سابقا ولا سبب الجريمة، مطالباً الهيئة القضائية بمنحه أجلاً واسعاً كي يتمكن من جلب والده بتأشيرة زيارة ليتمكن من حضور جلسات محاكمة من قتلوا ابنه. وفي نهاية الجلسة طلب القاضي إحضار ورقة حصر ارث المجني عليه وطلب القصاص أو التنازل مترجماً الى اللغة العربية ومصدقاً حسب الإجراءات والأصول المعمول بها، وتم تأجيل القضية الى شهر فبراير المقبل لتمكين أولياء الدم من إحضار المطلوب.