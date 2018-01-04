«مدمن» خليجي يقتل شقيقه طعناً بسبب مركبة والدهما

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس نظر قضية قتل شاب خليجي يبلغ من العمر 21 عاماً شقيقه الذي يكبره بعامين طعناً بالسكين خلال شجار بينهما في المنزل حول مركبة والدهما.

جريمة

وقالت النيابة العامة إن المتهم كان متعاطياً للمواد المخدرة وقت تنفيذ الجريمة، في وقت اتهمت فيه صديقه بالتستر على الجريمة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بها، موضحة أن الأخير كان متعاطياً للمخدرات أيضا

وأوضحت النيابة العامة أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه داخل منزل العائلة، بحضور صديق «الأول» بشأن مركبة والدهما، مشيرة الى انه لما رفض المتهم تسليم المجني عليه مفاتيح السيارة تشاجرا، وتوجها الى الخارج وبحوزة كل منهما سكين، واستمرا في الشجار الذي تخلله تبادل طعنات انتهى بتلقي المجني عليه طعنات في جسده أدت الى وفاته بعد نقله الى المستشفى.

كما بينت التحقيقات أن المتهم وصديقه غادرا العيادة الطبية بعد إدخال المجني عليه إليها ولاذا بالفرار قبل أن يتخلصا من أداة الجريمة برميها في الطريق.

شاهد

وشهد شرطي خلال التحقيقات بأنه لدى انتقاله الى المستشفى بموجب بلاغ حول تعرض شخص لحادث طعن شاهد المجني عليه وهو بحالة بليغة فيما كان شقيقه المتهم متواجداً في مكتب الشرطة داخل المستشفى للاستجواب كونه الشخص الذي أحضر المجني عليه، وتم الاشتباه كونه يشبه المجني عليه، مشيراً إلى أن المتهم لاذ بالفرار عندما شاهد رجال الشرطة.