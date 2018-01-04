عربي يبتز فتاة خارج الدولة ويهدّدها بنشر صورها

تمكنت فرق التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على شاب عربي الجنسية عاطل عن العمل، بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها بريداً إلكترونياً من الضحية، مرفق به كافة المستندات التي تثبت أنها تعرضت للابتزاز والتهديد من قبل أحد الأشخاص الذي يقيم في دبي.

وقال العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تلقت بريداً إلكترونياً من فتاة تدعى و.م. ر، تستنجد فيه بشرطة دبي، أنها تتعرض للابتزاز والتهديد من أحد الأشخاص، الذي أرسلت اسمه، ويدعى ن. أ. أ عربي الجنسية، مؤكدة أنها تعرفت إلى المتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعدا على الارتباط، ونشأت بينهما قصة حب، وتبادلا الصور، وقامت بدورها بإرسال بعض الصور الخاصة لها، كما تحدثوا عبر برنامج محادثات آخر.

وأضاف الرميثي أن الفتاة أدلت بمعلومات بسيطة عن الشاب، وأرسلت المستندات التي تثبت صحة كلامها، ومنها إيصال إرسال 2000 دولار إليه بعد التهديد، لافتة إلى أنها تعيش في حالة رعب، منوهاً بأنه تم تشكيل فريق بحث وتحديد هوية الشاب الذي يقيم في الدولة منذ عدة سنوات، وتبين أنه ترك عمله من 5 أشهر.

وأشار العميد الرميثي إلى أنه تم تحديد مقر سكنه وإلقاء القبض عليه وتحريز هاتفه، وعند مواجهته بالأدلة، اعترف أنه يستدرج بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة رغبته في الارتباط.