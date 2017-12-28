ضبط 16 مروّجاً لمخدر الكريستال في 5 مناطق بالدولة خلال 5 أيام

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المتميزة التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، في القبض على 16 مروجاً من عدة جنسيات مختلفة، خلال الأيام الماضية، من خلال تشكيل فرق عمل أمنية تم توزيعها في رأس الخيمة، وأبوظبي، والعين، حيث تم القبض على المروجين الذين يعمــلون على ترويج مادة الكريستال المخدّر، في زمن قياسي حقق سرعة الاستجــابة خلال 5 أيام فقط، مشيداً بجهود وزارة الداخلية والتنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة لتحقيق أهداف وزارة الداخـــلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح به العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة، من مصادرها الخاصة، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة يروّجون مادة «الكريستال» المخدّر، وهذه المجموعة موجودة في 5 أماكن من إمارات الدولة، ورغم تفرقهم وتوزعهم في مناطق متفرقة من الدولة، إلا أنه تم وضع خطة احتوت على تشكيل 3 فرق عمل بحث وتحري أمني لجمع الاستدلالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.