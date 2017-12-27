شرطة رأس الخيمة تضبط عملية (16 × 5)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المتميزة التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، في القبض على ( 16 ) مروجاً من عدة جنسيات مختلفة، خلال الأيام الماضية، من خلال تشكيل فرق عمل أمنية تم توزيعها في رأس الخيمة، وأبوظبي، والعين، حيث تــم القبض على المروجين الذين يعملون على تـــرويج مادة ( الكريستال ) المخدّر، في زمن قياسي حقق سرعة الاستجابة خلال ( 5 ) أيام فقط، مشيداً بجهود وزارة الداخلية والتنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح به العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة، من مصادرها الخاصة، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة يروّجون مادة ( الكريستال ) المخدّر ، وهذه المجموعة موجودة في ( 5 ) أماكن من إمارات الدولة، ورغم تفرقهم وتوزعهم في مناطق متفرقة من الدولة، إلا أنه تم وضع خطة احتوت على تشكيل ( 3 ) فرق عمل بحث وتحري أمني لجمع الاستدلالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العمل بتوقيت موّحد في المناطق الخمسة بدقة وسرعة استجابة عالية تحقق أفضل النتائج المتميزة في زمن قياسي، وخلال خمسة أيام تمت مداهمة المجموعة في الأماكن الخمسة، وتم القبض على جميع عناصرها المكونة من ( 16 ) مرّوجاً من جنسيات مختلفة، وبحوزتهم (الكريستال ) المخدّر، والأدوات الخاصة بعمله، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية الشكر والثناء والتقدير إلى إدارات مكافحة المخدرات في كل من أبوظبي والعين، نظير جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر في سبيل المحافظة على أمن الوطن، كما توجه بالشكر كذلك لإدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة مثمناً حسهم الأمني العالي في تتبع مروجي وتجار المخدرات والإطاحة بهم ليلاً ونهاراً، مؤكداً بأن كل من تسول له نفسه القيام بعمل إجرامي أو يحاول المساس بأمن الوطن سيجد يداً من حديد تصده، مشيداً بالدعم الذي قدمه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، لإدارة مكافحة المخدرات، وكان له الأثر الكبير في تميز الإدارة، وتمكينها من تعزيز الأمن وفرض سلطة القانون في المجتمع.