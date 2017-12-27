«جنايات أبوظبي» تحجز قضية الاتجار بالبشر للحكم 31 يناير

نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية ممارسة الرذيلة والتحريض عليها والاتجار بالبشر والمتهم فيها 8 فتيات ورجل وجميعهم من الجنسية الآسيوية.

واستمعت المحكمة للمتهمات، ووجهت لـ5 متهمات من جنسية واحدة، تهمة اعتياد ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، ووجهت لـ3 متهمات - من جنسية مختلفة - تهمة الاتجار بالبشر، وللرجل تهمة التحريض على الرذيلة، بينما وجهت للمتهمات الـ8 تهمة مخالفة قوانين البلاد، حيث دخلن إلى الدولة بتأشيرة زيارة واستمروا فيها رغم انتهاء الموعد المحدد للمغادرة، وخلال فترة وجودهم بالدولة قاموا بممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

واعترفت المتهمات بتهمة مخالفة القوانين والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرة الزيارة، بينما أنكرن ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية. وطلبت المتهمات الرأفة والرحمة والترحيل إلى بلادهن.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة 31 يناير 2018.