رفضت ممارسة الفاحشة معه فاعتدى عليها أثناء الصلاة بالمسجد

قالت النيابة العامة في دبي إن شاباً آسيوياً في الثلاثينات من عمره اعتدى على ربة بيت من موطنه، اثناء أدائها فريضة الصلاة في المسجد بعدما رفضت في مكالمة هاتفية الخروج وممارسة الرذيلة معه بالرغم من أنه لا تربطه بها أي علاقة سابقة.

وتحكي تفاصيل هذه القضية التي وقعت في شهر مارس الماضي، ان المجني عليها البالغة من العمر 24 عاما، تلقت قبل الاعتداء عليها بيومين، اتصالا هاتفيا من شخص غريب وهو المتهم "صاحب عمل"، يعرض عليها العمل، ولما سألته عن مصدر حصوله على رقم هاتفها، ابلغها بانه حصل عليه من عامل في كافتيريا أخبره بأنها تبحث عن عمل، ثم أبلغته أنها لا تستطيع العمل خارج المنزل سوى ساعتين فقط، وأنهت الاتصال وراحت في حال سبيلها.

كما جاء في أوراق التحقيقات، أن المتهم الذي يسكن في مكان قريب من سكن المجني عليها، أعاد الاتصال بها مرة ثانية بعد نحو يومين على مرور الاتصال الأول، طالبا اليها الخروج وتنام معه في إحدى الفلل، فنهرته، ووبخته، على طلبه الذي استنكرته ورفضته بالمطلق، وأنهت الاتصال، لتتفاجأ بحضور المتهم الى المسجد، والاعتداء عليها بالضرب اثناء أداء فريضة صلاة العصر، موقعا بها إصابات في انحاء متفرقة من جسمها وأحدث كسرا في جمجمتها نتيجة اللكمات التي وجهها اليها.