مدني أم القيوين يسيطر على حريق في مصنع بلاستيك

تمكنت فرق الاطفاء والانقاذ بإدارة الدفاع المدني في أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس في مصنع للمواد البلاستيكية بمنطقة أم الثعوب الصناعية دون وقوع إصابات بشرية.

وقال العقيد خميس ابراهيم بولصلي مدير إدارة الدفاع بأم القيوين بالانابة ان غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الثالثة و40 دقيقة يفيد باندلاع النيران في مصنع للمواد البلاستيكية بالصناعية فتم على الفور إرسال سيارات الاطفاء والاسعاف الوطني الى مكان الحادث والتي بدورها أخلت المصنع من العمال والمنطقة المجاورة وتمكنت من السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها للمصانع المجاورة ، وتم تسليم الحادث الى الجهات المختصة لمعرفة ملابساته.