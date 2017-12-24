القبض على امرأة زاولت مهنة الطب دون ترخيص

أحالت النيابة العامة بدبي متهمة زاولت مهنة الطب البشري في شقتها في منطقة دبي لاند ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، بأن استقبلت المجني عليها وقامت بفحصها وإجراء عملية تقشير لوجهها.

كما أجرت عملية نفخ للشفاه وإزالة تجاعيد الخدود والذقن وأسفل الوجه حيث حقنتها بسبع إبر تحتوي على مواد غير معروفة وغير معتمدة من الجهات المختصة ما أفقدها وعيها، حيث تمت إحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمة مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأوضح أحمد عبد الله العطار، رئيس نيابة مساعد في نيابة بر دبي، تفاصيل أكثر حول الواقعة، حيث ذكر أن المجني عليها شاهدت إعلاناً على موقع للتواصل الاجتماعي (فيس بوك) ذكرت فيه المتهمة أنها طبيبة اختصاصية في التجميل فتواصلت معها وقامت بفحصها وإجراء عمليات التقشير ونفخ الشفاه وإزالة التجاعيد لها مقابل مبالغ مالية، وقد فقدت المجني عليها وعيها ولم تفتح عينيها إلا في المستشفى، كما أصيبت باحمرار وأوجاع مختلفة.

وأردف العطار، أن المتهمة كانت تعمل طبيبة أسنان وقد استقالت من المستشفى التي كانت تعمل فيه، وعملت في التجميل بعد أن وضعت إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الكسب المادي السريع وإشباعاً لرغبات الناس في الحصول على مقومات الجمال والشكل المثالي، وأضاف إن المتهمة اعترفت بممارستها مهنة الطب البشري دون ترخيص، كما نوه بضرورة عدم انسياق الجمهور إلى الإعلانات التجارية في التواصل.