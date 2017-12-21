اشترى عسلاً بـ67 ألف درهم وهرب من دون دفع قيمته

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهم (ج، ب) آسيوي الجنسية (39 عاماً) شهرين وذلك حكماً غيابياً، نسبة لقيام المتهم بالنصب والاحتيال على إحدى شركات بيع العسل في عجمان حيث اشترى عسلاً بقيمة 67 ألف درهم واختفى عند عملية السداد وعند قيام الشركة بتحصيل قيمة المبلغ عن طريق الشيك الذي سلمه المتهم لأصحاب الشركة تبين أنه ليس هنالك رصيد بقيمة المبلغ.

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وتفيد حيثيات القضية بأنه تقدم صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال تجارة العسل في عجمان بشكوى للشرطة تفيد بأن المتهم جاء إلى مقر الشركة وحرر شيكين بقيمة 67 ألف درهم نظير شراء عسل من الشركة وأن يتم سحب الشيكين خلال الفترة المتفق بينهما إلا أن الموظف المختص ذهب إلى البنك الصادر منه الشيكان ولم يجد رصيداً لهما كما أن هاتف المتهم الآسيوي مغلق ولم يعثروا عليه في الأسواق.

وتم إعلام المتهم عن طريق المحكمة ولم يحضر خلال الجلسات كما تبين للمحكمة أن المتهم هو المخول بالتوقيع على الشيكات الصادرة مما يدل على سوء النية في إصدار الشيكين. وعليه قررت المحكمة غيابياً معاقبة المتهم بحبسه شهرين عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه دفع رسوم الدعوى.