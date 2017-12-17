جُملة كادت تجرّ عربياً إلى السجن

برأت محكمة استئناف أبوظبي، شخصاً من جنسية عربية، اتهم بتهديد امرأة عبر «الوتساب»، استناداً إلى أن العبارات جاءت مبهمة، في بيان نوع التهديد الذي أقدم عليه.

وألغت حكم المحكمة الابتدائية، الذي قضى بالحبس لمدة شهرين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة، وبتغريمه مبلغ 21 ألف درهم.

وكانت النيابة العامـة، أحالت المتهم إلى المحكمة بتهمة تهديد المجني عليها عن طريق إرسال رسائل لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «وتساب»، وأدانت محكمة أول درجة، المتهم بالتهم المنسوبة إليه.

ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فقام بالطعن عليه بطريق الاستئناف، وقدمت المحامية ربيعه عبد الرحمن، الحاضرة معه، مذكرة دفاعية، قالت فيها: بأن العبارات الواردة في الرسالة محل الاتهام «انتي أخت، وأنا بني آدم مقرف في المشاكل»، لا تتضمن بأن ثمة عبارات تهديد.