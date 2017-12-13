خليجي يخير طليقته بين القتل أو" المعاشرة"

اتهمت النيابة العامة خليجياً في الاربعينيات من عمره بتهديد طليقته ، بالقتل في حال " رفضت معاشرته"، عطفا على اتهامه بسببها وقذفها بعيارات تسيء الى سمعتها وشرفها واخلاقها، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 43 عاما ، في تحقيقات النيابة، بأنه في صباح يوم الواقعة، وبعد مغادرة أبنائها المنزل باتجاه مدارسهم، حضر طليقها الى المنزل وطرق باب الصالة حاملا معه ساطورا ، طالبا منها معاشرتها، ولما رفضت فتح الباب له، هددها بقتلها وقتل ابنائهما، إذا لم تنصع لأوامره، وقذفها بعبارات تسيء الى شرفها وسمعتها.

وأضافت الشاهدة انها شاهدت المتهم وهو يحمل زجاجات مشروبات كحولية اثناء وقوفه امام الصالة.

وأفاد شرطي، بأن المتهم رفض بعد القاء القبض عليه بموجب بلاغ وارد الى غرفة العمليات، الصعود الى دورية الشرطة، وركل "بابها" عدة مرات، إضافة الى انه كانت تنبعث منه رائحة الخمور.