خادمة تقتل رضيعها خنقاً بعد انجابه سفاحاً

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم خادمة آسيوية بتهمة قتل رضيعها الذي انجبته سفاحا خنقا بقطعة قماش، بعد ولادته على الفور في دورة مياه شقيقة كفيلتها.

وأظهرت التحقيقات ان الخادمة وضعت قطعة قماش في فم المولود حتى قتلته، ومن ثم حاولت التخلص من الجثة بعد قتله، بوضعها داخل كيس بلاستيكي تركته بالقرب من باب مطبخ شقيقة كفيلتها، لكنها لم تتمكن من إخراجه خارج الشقة لرميه، نتيجة تعرضها لتعب الولادة ونقلها الى المستشفى واكتشاف امرها هناك من قبل الطبيب المعالج.

وشهدت المبلغة عن المتهمة وهي مضيفة اسيوية، بانها شاهدت المتهمة في صباح يوم الواقعة، وهي في حالة تعب شديد ، ثم توجهت الى دورة المياه ومكثت فيها نحو ساعتين، قبل ان تخرج منها حاملة بيدها كيسا وضعته بجانب المطبخ ومن ثم جلست على كرسي في الصالة.

وأضافت المبلغة انها لاحظت المتهمة وهي تنزف دما بعد استلقائها على الكرسي، ثم اضطرت الى نقلها الى المستشفى عند الساعة الثالثة عصرا ليتبين من خلال الطبيب الذي عالجها بان سبب النزيف والاعياء الشديد هو " الولادة الحديثة"، عندها اقرت بحملها سفاحا.