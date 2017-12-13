ضبط تاجر دولي يروّج «الكبتاغون» في رأس الخيمة

أطاحت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة بتاجر دولي، يبيع عقار «الكبتاغون» المخدّر.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، أن وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة مستمرة في نشر الأمان والطمأنينة بين أفراد المجتمع وحفظ ممتلكاتهم وأموالهم.

وأوضح العقيد عدنان الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات ان القضية تعود تفاصيلها إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص مجهول يقوم بتهريب المواد المخدرة واخفائها بإحدى المزارع التي يتردد إليها في الدولة، وبعد الاتفاق مع المروجين يحضر لتسليم الكمية واستلام المبلغ النقدي.

وأضاف: أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرّ لضبط المشتبه به، وتم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، وتمت مداهمته والسيطرة عليه متلبساً.