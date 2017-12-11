ثبوت سلامة المتهمة باختلاس 20 مليون درهم لإنفاقها على حبيبها

تسلمت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، التقرير الطبي للمتهمة باختلاس مبلغ 20 مليون درهم من المصرف التي تعمل بها، وانفاقها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

وأشار التقرير الطبي الذي اجراه الطب الشرعي إلى أن المتهمة لا تعاني من مرض "الذهاني" أو أي امراض نفسية أو عقلية تفقدها الادراك أو تبرر ارتكابها للجريمة محل القضية، وطالب المحامي الحاضر معها، أجلاً لتقديم صور من قرار التسوية التي تمت بين المتهمين، ومخاطبة اللجنة الطبية بشأن بعض العبارات التي تضمنها التقرير، مع ندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي ردت للبنك سواء نقدية أو عينية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على مبلغ 20 مليون درهم.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.