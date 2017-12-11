«فيسبوك» يُوقِع بآسيوية سرقت مخدومتها

سطت خادمة آسيوية على قلادة ذهبية من مخدومتها الإماراتية التي اكتشفت الأمر عن طريق صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وضعتها الخادمة وهي ترتدي «السلسلة» وقضت محكمة الجنايات في الشارقة بتأجيل المحاكمة إلى جلسة الـ17 الجاري، فيما وجهت إليها تهمة ارتكاب جناية السرقة في المكان الذي تعمل فيه.

وأفادت النيابة في أمر الإحالة بأن المتهمة التي تدعى «أ. ي» كانت تعمل لدى أسرة إماراتية وسرقت سلسلة ذهبية وأن زوجة الكفيل اكتشفت الأمر مصادفة حيث استدلت على قيام المتهمة بسرقتهم بعد أن قامت المتهمة بالتقاط صور لنفسها وهي ترتدي السلسلة، ونشرتها على حسابها على «فيسبوك»، ومن ثم تم التحفظ على الصورة ومواجهتها بها، مشيرة إلى أنها أنكرت في البداية ليتم العثور لاحقاً على السلسلة في سلة المهملات.