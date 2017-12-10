يدعي بأنه مفتش ويخطف شخصاً من أجل الاحتيال

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة شاب اسيوي عاطل عن العمل بتهمة خطف بائع من الجنسية عينها، وسرقة 5 الاف درهم منه بعد ادعائه بأنه يعمل مفتشا في دائرة حكومية، وانه بصدد نقله الى "سجن العوير" الى حين دفع مخالفة " انتهاء مدة ترخيص المحل".

وقالت النيابة العامة ان المتهم ادعى للمجني عليه الذي يعمل في تجارة الهواتف المتحركة بأنه مفتش، وطلب رخصة المحل التجارية، ولما لاحظ انها منتهية، طلب منه 50 ألف درهم بدل مخالفة، والزم صديق المجني عليه الذي كان متواجدا في المحل، بالركوب معه في سيارته بحجة نقله الى "سجن العوير" الى حين استكمال قيمة المبلغ المذكور.

وشهد البائع امام النيابة، بأن المتهم "حضر الى المحل بلباس تقليدي، وأبرز له بطاقة بشكل سريع وأعادها إلى جيب كندورته، ولم يتمكن من مشاهدة بيانات تلك البطاقة"، مضيفا بأنه "لم يطلب منه البطاقة مرة أخرى لأنه كان خائفاً كون رخصة المحل كانت منتهية منذ شهر فخاف منه كونه مفتشا، وسوف يغرمه على ذلك".

وأضاف أن المتهم "طلب منه رخصة المحل، ولما اكتشف انها منتهية، طلب منه 50 الف درهم غرامة عدم التجديد، ولأنه لا يملك قيمة المبلغ ، اخبره المتهم بأنه سوف يعمل خصم وعليه مبلغ 10 الاف درهم فقط، قبل ان يخبره بانه سوف يأخذ صديقه إلى سجن العوير، لحين دفع الغرامة، وبالفعل الزمه بالذهاب معه بالسيارة، وسلمه رقم هاتفه وقال بأنه اذا ما توفر المبلغ عليه الاتصال به وغادر".

وذكر المجني عليه:"أنه بعد مغادرة صديقه والمتهم ، بنحو 20 دقيقة، تدبر أمره وتمكن من توفير 5 الاف درهم ، واتصل بالمتهم وسلمه المبلغ في احد الاماكن، وأخلي سبيل صديقه، وتم الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن المتهم بعد الشك في امره".