«مدني رأس الخيمة» يحطّم زمن الاستجابة لموقع الحادث بـ 7.3 دقائق

أكد النقيب عمر مطر آل علي مدير فرع الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، نجاح فرق الدفاع المدني برأس الخيمة على تحطيم مؤشر زمن الاستجابة العالمية التي تبلغ (8 دقائق) لتصل بدولة الإمارات عموماً ورأس الخيمة تحديداً إلى نحو (7.3 دقائق) للوصول إلى موقع البلاغ، مشيراً إلى العديد من الأسباب التي أهّلتهم إلى الوصول إلى هذه النتيجة التنافسية العالمية ومنها الدعم اللامحدود من وزارة الداخلية وتوفير كافة الإمكانات التي رفعت من أدائهم بالإضافة إلى افتتاح العديد من النقاط التابعة للدفاع المدني في مختلف مناطق الإمارة مما ساهم وبشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة.

جاء ذلك خلال برنامج «العين الساهرة» الإذاعي الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة وتعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في حلقته الرابعة عشرة للموسم الثالث، مع ضيفه، واستعرض آل علي دور ومهام إدارة الدفاع المدني بإمارة رأس الخيمة، متناولاً أبرز المخاطر التي تواجه رجال الإطفاء وكيفية تحديهم لها في سبيل انقاذ الأرواح والممتلكات، فضلاً عن تسليط الضوء على آخر مستجدات الإدارة من حيث المبادرات والفعاليات وأنظمة العمل الأمنية والمجتمعية والتي لا يقل أهمية عن دورها الأمني من خلال ما تقدمه من توعية شاملة حول بعض الظواهر السلبية للحد منها لجعل دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً وأماناً.

وأوضح مدير فرع الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، واجبات ومهام الدفاع المدني، مستعرضاً جهودهم المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن وأرواح الجميع وممتلكات الدولة، متناولاً استخدامات طفايات الحريق وأنواعها، وأهمية تنفيذ التمارين الوهمية وكيفية إجراءات الإخلاء دون وقوع إصابات وخسائر قدر الإمكان، والجهود التوعوية لمختلف طلبة المدارس والمؤسسات والدوائر وربات المنازل عبر إقامة المحاضرات وورش العمل المتنوعة. واستعرض آل علي قصصاً واقعية عن دور طلبة المدارس وعكسهم لوعيهم في تصرفهم لمواجهة الحرائق عند وقوعها مما سهل من أداء رجال الإطفاء والدفاع المدني