«جناح جو أبوظبي» تنقذ ستينياً عالقاً في البر قرب العين

أنقذت شرطة أبوظبي عبر طائرة الإسعاف الجوي، بإدارة جناح الجو، مواطناً في العقد السادس من عمره، عالقاً في البر بمنطقة «ناهل» بالقرب من سويحان في العين.

وكانت غرفة عمليات جناح الجو، تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، يفيد بانقطاع الاتصال عن شخص يبلغ الستين من عمره علقت سيارته في البر بمنطقة «ناهل» في العين.

وتحركت على الفور طائرة الإسعاف الجوي (المروحية) وقامت بالمسح الجوي للمنطقة التي فقد فيها الاتصال معه، وتم العثور على السيارة عالقة في البر شمال منطقة «ناهل»، فهبطت الهليكوبتر بجوارها ووجدوا بداخلها المواطن الستيني بصحة جيدة. وقام طاقم الإسعاف الجوي بتشخيص حالته الصحية للتأكد من سلامته واطمأنت على تمتعه بصحة جيدة، وعلى الفور تم التواصل مع ذويه وطمأنتهم عليه وإرشادهم إلى مكانه بالتحديد حيث وصلوا إلى المكان وقاموا بإخراج السيارة وأخذوه بصحبتهم.

وتقدم المواطن الستيني وذووه بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على اهتمامها وسرعة تعاملها مع البلاغ وتقديم أفضل الخدمات في الوصول إليه بين الكثبان الرملية، مضيفاً أنه خرج في نزهة بسيارته للتمتع بالأجواء اللطيفة والطبيعة الساحرة. وأوضح أن السيارة علقت في الكثبان الرملية ولم يستطع إخراجها؛ وحاول الاتصال بذويه لكنه لم يتمكن من إرشادهم إلى موقعه في الصحراء، وزاد قلق ذويه عند انقطاع الاتصال معه بسبب نفاد بطارية الهاتف المحمول لديه، فلجأوا إلى غرفة عمليات «جناح الجو» لمساعدتهم بالاستدلال على موقعه.