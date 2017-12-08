"جناح الجو" بشرطة أبوظبي ينقذ ستينياً عالقاً بالبر

أنقذت شرطة أبوظبي عبر طائرة الإسعاف الجوي، بإدارة جناح الجو، مواطناً في العقد السادس من عمره، عالقاً في البر بمنطقة "ناهل" بالقرب من سويحان في العين.

وكانت غرفة عمليات جناح الجو، تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، يفيد انقطاع الاتصال عن شخص يبلغ الستين من عمره علقت سيارته في البر بمنطقة "ناهل" في العين، وتحركت على الفور طائرة الإسعاف الجوي المروحية وقامت بالمسح الجوي للمنطقة التي فقد فيها الاتصال معه، وتم العثور على السيارة عالقة في البر شمال منطقة "ناهل"، فهبطت الهليكوبتر بجوارها ووجدوا بداخلها المواطن الستيني بصحة جيدة.

وكانت السيارة علقت في البر ولم يستطع المواطن إخراجها؛ وحاول الاتصال بذويه لكنه لم يتمكن من إرشادهم إلى موقعه في الصحراء، وزاد قلق ذويه عند انقطاع الاتصال معه بسبب نفاد بطارية الهاتف المحمول لديه، فلجأوا إلى غرفة عمليات "جناح الجو " لمساعدتهم بالاستدلال على موقعه، وقام طاقم الإسعاف الجوي بتشخيص حالته الصحية والتأكد من سلامته وتم التواصل مع ذويه وطمأنتهم عليه وإرشادهم إلى مكانه بالتحديد حيث وصلوا إلى المكان وقاموا بإخراج السيارة وأخذوه بصحبتهم.

ودعا العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة جناح الجو في شرطة أبوظبي، الراغبين في إقامة رحلات برية، إلى ضرورة الاحتفاظ بأرقام هواتف الطوارئ ومن ضمنها رقم مركز القيادة والتحكم، وعدم التأخر بالإبلاغ في حال تعرضهم لأي ظرف طارئ، والاستعانة بأجهزة الملاحة المتوافرة لتحديد مكانهم بأسرع وقت، خصوصاً في المناطق البرية.