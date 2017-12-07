يتنكّر في زي امرأة ويسرق 1.8 مليون درهم من شقة

تنكّر شاب عربي الجنسية بزي امرأة وتمكّن من دخول شقة في منطقة التعاون بالشارقة وسرق منها مبلغ مليون و800 ألف درهم بعد أن قام بتغيير قفل المفتاح الخارجي بالتعاون مع آخر كان في انتظاره بالخارج.

واعترف المتهم«م» في أولى جلسات محاكمته أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة بدخوله الشقة نهاراً وهو يرتدي عباية وسرقة المبلغ، مشيرا إلى أن المجني عليه يحتجز جوازه منذ أربع سنوات، مطالبا الهيئة القضائية بمنحه مهلة لتوكيل محامي الدفاع عنه، فيما اعترف المتهم الثاني «ل» بمشاركة المتهم السرقة لكنه قال إنه لم يدخل الشقة، وان أفراد التحريات ألقوا القبض عليه بعد ساعتين من سرقة المبلغ حيث سلّمهم «طوعا» 870 ألف درهم.

فيما أنكر المتهم الثالث معرفته بأن المال مسروق، موضحا أن المتهم «م» أعطاه 875 ألف درهم لإيداعها في البنك لصالح شخص يعرفه المتهم المذكور وعليه تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 الجاري.

تفاصيل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بتعرّض إحدى الشقق السكنية في منطقة التعاون بالشارقة للسرقة بواسطة مجهولين وسرقة مبلغ مليون و800 ألف درهم كانت توجد بالشقة، ومن خلال معاينة الشقة التي تعرّضت للسرقة، فقد تبين أن الشقة قد تم فتحها والدخول إليها باحترافية عالية دون أن يترك الجناة أي أثر مادي يدل عليهم.

وتم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للبحث عن مرتكبي الجرائم المشار إليها وتحديد هويتهم والقبض عليهم، وبالبحث والتحري تمكّن الفريق من تحديد هوية شخصين يشتبه بصلتهما بالسرقات المشار إليها حيث تم القبض على أحد المشتبهين بالشارقة ويدعى (ل.أ.أ) عربي الجنسية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش مركبته عثر على مبلغ مخبّأ في جيب سري بالمركبة وتبين أنها جزء من المبلغ المسروق حيث تم استعادتها، كما تم العثور على المشتبه به الثاني «م» والذي تبين أنه يقيم بأحد فنادق إمارة دبي، وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي تم القبض عليه وبجلب المشتبه بهما اعترفا بتورطهما بسرقة المبلغ.