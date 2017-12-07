يسرقان ضحاياهما بـ«البصق»

ضبط مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي، شخصين من الجنسية الأفريقية بتهمة سرقة أشخاص عن طريق إيهامهم بالبصق وصرف انتباههم ليكتشفوا تعرضهم للنشل بعد ذلك وفقدان حافظة النقود الخاصة بهم.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة، أنه وردت بلاغات إلى مركز شرطة المدينة تفيد بالتعرض للنشل من شخصين من الجنسية الأفريقية، وتم التعرف على الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه الجناة في النشل، حيث كانا يقومان بالبصق على الشخص الذي تتم مراقبته قبل تنفيذ الحيلة، ومن ثم يقوم أحدهما بالاعتذار وصرف انتباه المجني عليه ليقوم الآخر بنشله ليكتشف الشخص لاحقاً بعد الواقعة فقدانه لحافظة نقوده.

وأوضح العميد المهيري أن مثل هذه الجرائم تتم غالباً في الأماكن التي تشهد ازدحاماً، مشيراً إلى أن مديرية شرطة العاصمة تعمل باستمرار على تواجد عناصرها الميدانية في جميع الأماكن مثل المراكز التجارية والأسواق، لافتاً إلى محدودية هذه الجرائم بفضل الجهود التي تبذلها الفرق الأمنية الميدانية.

وقاية

وناشد العميد أحمد سيف بن زيتون مدير مديرية شرطة العاصمة، أفراد المجتمع بضرورة توخي الحرص عند الخروج من البنوك أو محال الصرافة وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة بشكل ظاهر حتى لا يشجع ضعاف النفوس على سرقتهم، داعياً الجمهور إلى المساهمة في الوقاية من مثل هذه الجرائم من خلال سرعة الإبلاغ عنها، وذلك بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة والإدلاء بكافة تفاصيل الواقعة.

وقال المقدم سعيد بن دلموج الظاهري مدير مركز شرطة المدينة، إنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة المدينة من قبل شخص من الجنسية العربية يفيد بتعرضه للسرقة بعد أن قام شخص من الجنسية الأفريقية «بالبصق» عليه ومن ثم محاولة الاعتذار، ليفقد حافظة نقوده بعد الواقعة، كما ورد بلاغ آخر من شخص آخر يفيد بتعرضه للسرقة عند خروجه من أحد محال الصرافة بعد أن قام شخص أفريقي برش مادة سائلة على وجهه، وبمتابعة الواقعتين تم التعرف على أوصاف الجناة، ومن خلال تكثيف تواجد فريق البحث والتحري تم التوصل إلى إليهما وضبطهما.