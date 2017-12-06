ضبط شخصين يسرقان عن طريق "البصق"

ضبط مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الأفريقية بتهمة سرقة أشخاص عن طريق ايهامهم بالبصق وصرف انتباههم ليكتشفوا تعرضهم للنشل بعد ذلك وفقدان حافظة النقود الخاصة بهم.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير مديرية شرطة العاصمة أنه وردت بلاغات إلى مركز شرطة المدينة تفيد بالتعرض للنشل من شخصين من الجنسية الأفريقية، و تم التعرف على الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه الجناة في النشل حيث كانا يقومان بالبصق على الشخص الذي تتم مراقبته قبل تنفيذ الحيلة ومن ثم يقوم أحدهما بالاعتذار وصرف انتباه المجني عليه ليقوم الآخر بنشله ليكتشف الشخص لاحقاً بعد الواقعة فقدانه لحافظة نقوده.

واضاف أن مثل هذه الجرائم تتم غالباً في الأماكن التي تشهد ازدحاماً، مشيراً إلى أن مديرية شرطة العاصمة تعمل باستمرار على تواجد عناصرها الميدانية في جميع الأماكن مثل المراكز التجارية والاسواق، لافتاً إلى محدودية هذه الجرائم بفضل الجهود التي تبذلها الفرق الأمنية الميدانية، مناشداً أفراد المجتمع بضرورة توخي الحرص عند الخروج من البنوك أو محال الصرافة وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة بشكل ظاهر حتى لا يشجع ضعاف النفوس على سرقتهم.