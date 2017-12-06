«صقور الداخلية» ينقذ طفلاً دُهس في أذن برأس الخيمة

أسهم التدخل السريع لطواقم «صقور الداخلية» الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، في إنقاذ طفل مواطن مصاب إثر حادث دهس في منطقة «أذن» برأس الخيمة تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى «الشيخ خليفة» في رأس الخيمة.

تعاون

وتفصيلاً أوضح العقيد الركن طيار سالم خليفة سالم السويدي، نائب مدير إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، أن غرفة عمليات جناح الجو قد تلقت طلباً عند الساعة الرابعة و35 دقيقة من صباح يوم الأحد الماضي للتعاون مع طاقم الإسعاف الوطني الطبي الموجود في مكان الحادث بنقل الطفل المصاب إلى المستشفى جواً، وعلى الفور توجه فريق طبي من إسعاف جناح الجو إلى المكان للمساعدة بتوفير الإسعافات الأولية للطفل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

عمليات انقاذية

وكانت فرق «صقور الداخلية» إدارة جناح الجو بالإسناد الأمني قد نفذت عدداً من العمليات الإنقاذية خلال فترة الإجازة الأخيرة نقلت فيها عدداً من السياح تعرضت دراجتهم لحريق في منطقة البداير بالشارقة، وكانت قبل ذلك قد نقلت عاملاً سقط أثناء العمل في منطقة جبل جيس برأس الخيمة، إلى جانب مهامها الدورية في مراقبة الطرقات والازدحامات المرورية.

وتتواصل عمليات طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية في الإسهام بتقديم الدعم اللوجستي السريع للدوريات الشرطية ومركبات الإسعاف الوطني خلال الحالات الملحة، والتي تتطلب تدخلات سريعة قصوى في النقل.