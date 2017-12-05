وفاة طفلان وإصابة 4 آخرين في حادث على شارع الإمارات

توفي طفلان وأصيب أربعة آخرين بإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة جراء وقوع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الإمارات بأم القيوين.

وأفاد العقيد حسن علي بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد عن وجود أربع أشخاص محصورين في حادث تصادم بين مركبتين على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات و آليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث. وعند الوصول لجأت الفرقة إلى استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لاستخراج المصابين والمحصورين حيث توفى طفلان من جراء الحادث وتعرض الآخرين إلى إصابات مختلفة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وعليه تم نقلهم بواسطة مركبة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لتلقي العلاج اللازم.

ونوه العقيد بأنه يجب على السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وربط حزام الأمان أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات للحد من الحوادث المرورية.